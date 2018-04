Advies: college van VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie in Dronten

Voor het CDA is na de bestuurscrisis van vorig jaar - waarbij de twee wethouders van deze partij opstapten - geen plek in het college. En dat is bijzonder in Dronten. De meeste partijen vinden dat het CDA 'nu beter nog niet deel van de coalitie kan uitmaken', aldus Ter Braak. Ze vinden dat deze partij, jarenlang oppermachtig in Dronten, meer 'zelfreflectie' had moet tonen over wat er is gebeurd.