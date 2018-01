Afstuderen op het openluchtbad van Biddinghuizen? Kom maar op!

,,We willen graag een plan aan de gemeente en het dorp presenteren voor een zelfstandige toekomst van het zwembad. Binnen Dorpsbelangen Biddinghuizen hebben we best wat ideeën en wensen, maar jongelui brengen natuurlijk ook een frisse blik met zich mee. Misschien komen daar wel heel mooie dingen uit. Ook moet uit het onderzoek blijken wat wel en niet haalbaar is. We zoeken een student Commerciële Economie vanwege het haalbaarheidsonderzoek, maar een student Bouwkunde kan misschien met verbouwideeën voor het zwembad komen. Er is technisch natuurlijk een heleboel mogelijk."

Kant en klaar plan

Het liefst ziet Feiken dat het bad veel vaker open gaat dan nu het geval is. Sterker nog: ,,Ook al is het een openluchtbad, het liefst zien we dat het 365 dagen per jaar open is. En er moeten meer activiteiten gehouden worden. Nu is het een bak met water met wat ballen, zonder enige vorm van vertier. Dat moet beter, maar hoe precies dat is aan de studenten. We hopen aan het eind van dit jaar een kant en klaar plan te kunnen presenteren. Hopelijk kan dat werkelijkheid worden, maar als uit het onderzoek blijkt dat onze ambities niet haalbaar zijn, dan hebben wij als Dorpsbelangen er in ieder geval alles aan gedaan."