Agenten geschopt, geslagen en vastgehouden in Swifterbant: ‘Triest dat dit gebeurt’

Drontense coureur Beitske Visser naar ‘Formule 1 voor vrouwen’

28 maart Beitske Visser gaat de W-Series rijden. De 24-jarige in Dronten geboren coureur maakt de afgelopen dagen indruk in het Spaanse Almeria waar de kwalificatie werd gehouden. Van de 28 rijdsters vanuit de hele wereld bleven er achttien over. Visser is de enige Nederlandse vrouw die de selectie doorstond.