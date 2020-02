Agenten overmeesteren man in Dronten na lange achtervolging en burgernetbericht

Volgens een politiewoordvoerder gedroeg de man zich in Eemnes verdacht, waarna hij met zijn auto vluchtte. Bij de manege in de Eskimolaan in Dronten werd de auto door de politie klemgereden, maar het lukte eerst niet om de man aan te houden.

Megafoon

,,Met zijn auto reed hij steeds iets naar voren of naar achteren”, legt politiewoordvoerder Lies van Duin uit. ,,Er is een arrestatieteam gekomen en hij is met een megafoon toegesproken. Om te voorkomen dat mensen vanwege het geluid ramen en deuren open zouden doen en naar buiten zouden gaan, is aan mensen in Dronten een bericht via Burgernet gestuurd.”