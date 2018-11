Airgunner Harry Irons was dol op Dronten

Hij was dol op Dronten en Dronten was dol op hem. Airgunner Harry Irons was jarenlang bij de dodenherdenking op het Meerpaalplein. Zaterdag overleed hij op 94-jarige leeftijd.

Gerry Put uit Dronten had de Brit drie weken geleden nog lang aan de telefoon. Het viel haar op dat hij bijzonder helder was. ,,Bij andere gesprekken kon hij drie keer hetzelfde vragen, deze keer niet. Hij had het nog over de Brexit, waar hij een voorstander van was.’’

Latrelatie

In 2006 kwam Irons voor het eerst naar de dodenherdenking in Dronten, waarbij elk jaar oud-boordschutters uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn. Put was zijn gastvrouw en het klikte. Tien jaar hadden ze een lat-relatie, elke dag was er contact tussen Dronten en Engeland. ,,Dan vraag ik: Harry, heb je wel een schoon shirt aan, heb je je geschoren?’’, zei Put in 2015 tegen deze krant toen Irons op bezoek was. Antwoord: ,,Ze controleert me goed, haha. She’s worse than the bloody Germans!’’

,,It was hell, pure hell”, vertelde hij daarbij over de bombardementen die hij uitvoerde op het Ruhrgebied. Irons maakte deel uit van zestig missies in bommenwerpers. Na de oorlog vocht hij voor erkenning van de airgunners. Die bleef aanvankelijk uit vanwege de burgerslachtoffers die waren gevallen. ,,We werden gezien als oorlogscriminelen. Churchill noemde ons niet eens in zijn overwinningsspeech.’’

Volledig scherm Harry Irons, in de woonkamer van Gerry Put. © Archief Freddy Schinkel

Dat veranderde enkele jaren geleden met de onthulling van een monument voor airgunners in hartje Londen. Irons heeft hard gewerkt om dat mogelijk te maken, vertelt Put. ,,Je kunt het als zijn levenswerk zien.’’ Ook in Dronten is geld ingezameld voor de bronzen beelden, Put hielp enthousiast mee. Ze bleef bevriend met Irons nadat hun relatie verbroken was.

Quote Harry had bijna een huis gekocht in Dronten Gerry Put , Bevriend met de airgunner

Irons’ gezondheid liet het dit jaar niet toe om naar Dronten te komen. Een jaar geleden kwam hij nog op de thee bij Put. Hij was in Nederland voor een herdenking in Roermond. Irons was dol op Dronten, zegt ze. ,,Hij maakte met iedereen een praatje en ging graag mee naar mijn koorrepetities, dat vond hij prachtig. Harry had hier zelfs bijna een huis gekocht.’’