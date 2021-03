Akkerbouwer weigert windmolen te saneren ten gunste van grotere van SwifterwinT

Even leek de weg vrij voor SwifterwinT om ook op het terrein van een akkerbouwer in Swifterbant een aanvang te maken met de bouw van een windmolen op diens terrein aan de Visvijverweg. Na een verloren kort geding eind vorig jaar ging hij alsnog naar de notaris om de vereiste rechten te verlenen, zoals was overeengekomen. Maar nu weigert hij binnen een half jaar zijn bestaande windmolen te saneren, zoals was afgesproken. Tijd voor een nieuw kort geding in Lelystad.