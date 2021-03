Akkerbouwers Swifterbant vrezen smallere weg door dorpsuitbreiding: ‘Ongelukken en rare fratsen’

Man verdacht van jarenlange ontucht met zijn twee minderjari­ge kinderen in Dronten en Zutphen

17 februari Een 42-jarige man uit Almere zou jarenlang zijn twee minderjarige kinderen in Dronten en Zutphen misbruikt hebben. De ontucht gaat jarenlang terug, maar het onderzoek is pas recent afgerond, bleek vandaag op de strafzaak in de rechtbank in Lelystad.