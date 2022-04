Alarmknop vervangt omstreden camera in spreekkamers van gemeente Dronten

In oktober vorig jaar bleek dat Dronten beeld- en geluidsopnames maakte van gesprekken tussen ambtenaren en burgers. Het ging soms om gevoelige onderwerpen, zoals het aanvragen van een uitkering of voogdijzaken. Volgens de gemeente was het een reactie op fysiek en verbaal geweld richting ambtenaren.

Uit onderzoek bleek dat ambtenaren in de voorgaande zes jaar wekelijks te maken hebben gehad met intimidatie of verbaal geweld. Vijf keer zijn beelden uit de spreekkamers in het gemeentehuis gebruikt om aangifte te doen.

Quote Het is niet passend bij de manier waarop wij willen werken Jean Paul Gebben , Burgemeester Dronten

Het maken van opnames leverde veel kritiek op. Raadsfracties reageerden geschokt, de FNV diende een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de SP stelde Kamervragen. Volgens deze partij is de werkwijze van Dronten ‘volstrekt onacceptabel’. De gemeente besloot daarop om te stoppen met het maken van geluidsopnames en kort daarop met het filmen van gesprekken. ,,Het is niet passend bij de manier waarop wij willen werken”, zei burgemeester Jean Paul Gebben in een reactie.

Toenmalig minister Ollongren zei in reactie op de vragen van SP dat de gemeente moet kijken naar ‘minder ingrijpende maatregelen’. Dat gebeurde op dat moment al. In afwachting van een nieuwe oplossing zaten er twee ambtenaren bij een gesprek dat mogelijk kon ontsporen. Ollongren gaf de gemeente overigens geen tik op de vingers.

Die oplossing is er nu. Om zowel de veiligheid van haar medewerkers te garanderen als burgers het gevoel te geven dat ze welkom zijn, gaat de gemeente met mobiele alarmknoppen werken in de spreekkamers. ‘Een goed werkend alarmeringssysteem doet recht aan beide’, schrijft Gebben in een brief aan de raad. Er hangt overigens een kostenplaatje aan van ruim 15.000 euro.