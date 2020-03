Alerte buurman tipt politie: inbrekers in Dronten gearresteerd

Meeste kringloop­win­kels in de polder gesloten, kringloop­win­kel in Kampen en Lelystad wel open

26 maart Waar de meeste kringloopwinkels in de polder de deuren vanwege het coronavirus gesloten houden, draaien Het Goed in Lelystad en Kringloop Kampen wél gewoon door. ,,Juist nu proberen we er voor de mensen te zijn die het moeilijk hebben. Zodat ze ook nu een wasmachine kunnen vervangen bijvoorbeeld’’, zegt algemeen directeur Henri Bouwmeester.