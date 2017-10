Alweer directeur weg bij gemeente Dronten

Alweer is een directeur weg bij de gemeente Dronten. De derde in een jaar. In een anonieme brief aan deze krant spreken ambtenaren hun zorgen uit. 'We zijn bang dat alles weer het oude wordt'.

Het blijft rommelen op het gemeentehuis. Eerder dit jaar stuurden medewerkers een anonieme brief naar de media waarin ze klaagden over angstcultuur en een gebrek aan samenwerking. Daarbij bleek dat twee kopstukken van de gemeente, gemeentesecretaris Ronald Kool en directeur strategie Hans Hiehle, met stille trom waren vertrokken. Weggestuurd of opgestapt, dat wilde de gemeente niet zeggen.

Eigen keuze

Nu blijkt dat er alweer een directeur is vertrokken, de derde van de vier die Dronten telt. Vanessa Gosselink houdt het na slechts twee jaar voor gezien. ,,Het is mijn eigen keuze'', zegt ze in een reactie. ,,Ik had te weinig lol in mijn werk en ik ben niet het type dat hecht aan een positie en daarom jaren blijft zitten. Ik ga gewoon iets anders doen.'' Over de sfeer op het gemeentehuis laat ze zich niet uit, ook wil ze niet zeggen of haar opstappen verband houdt met het vertrek van Kool en Hiehle.

Reprimandes

Gosselink wordt nu al gemist, dat blijkt uit een brief die haar medewerkers naar deze krant hebben gestuurd. Anoniem, 'want wij zijn bang voor reprimandes'. Het afscheidsbericht van Gosselink van het gemeentelijke intranet is toegevoegd. De medewerkers schrijven dat ze niet schuil gaan achter de anonieme brief van eerder dit jaar. Het personeel maakt zich zorgen. 'Waarom zou een directeur per direct weggaan? Nu zij weg is zijn wij bang dat alles weer het oude wordt'. Ze leggen niet uit wat ze daarmee bedoelen. Wel spreken ze de hoop uit dat 'de verandering die eindelijk liep, niet gaat stoppen'. Daarmee wijzen ze naar het verbetertraject dat Gosselink in gang heeft gezet. 'Dronten hangt inmiddels van interim-mensen aan elkaar', constateren ze. De medewerkers roepen de politiek op om 'kritische vragen' te stellen over de gang van zaken op het gemeentehuis.