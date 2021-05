Anonieme tipgever deelde mogelijk essentiële informatie in zaak Judit Nyari

Het Team Cold Cases Midden-Nederland roept een anonieme tipgever op om contact op te nemen voor een vertrouwelijk gesprek. Het afgelopen jaar werden er verschillende podcasts gemaakt over de moord op Judit Nyari en hiermee bracht het team de zaak weer in volle aandacht. Een tipgever meldde zich vervolgens via Meld Misdaad Anoniem om informatie te delen over de moord op Nyari.

Door de tipgever werd een naam van een persoon genoemd die in verband werd gebracht met de dood van Judit Nyari. Het Team Cold Cases verwacht dat de tipgever zeer belangrijke, concrete en essentiële informatie heeft met betrekking tot deze moordzaak. De Amsterdamse Judit Nyari was straatprostituee in Amsterdam en Utrecht en werd op 6 december 1993 dood gevonden op een verlaten visplek bij Dronten.

Ondanks uitgebreid onderzoek werd de dader niet gevonden. ,,Het is mooi om te zien hoe er wordt meegeleefd en meegedacht met het verhaal van Judit”, Zegt rechercheur Kolkman in de nieuwste aflevering van de podcastserie. ,,De anonieme tip die we begin april ontvingen doet sterk vermoeden dat er echt nog mensen zijn die weten wat er met Judit Nyari is gebeurd.”

Anonimiteit tipgever gegarandeerd

,,Om echt aan de slag te kunnen met deze nieuwe informatie hebben we een vertrouwelijk gesprek met de tipgever nodig”, zegt rechercheur Kolkman. ,,In dat gesprek kunnen we goede afspraken maken voor het afschermen van de identiteit van de tipgever. We hebben daar tal van opties voor. We zijn de tipgever enorm dankbaar voor deze eerste stap. We hopen dat de tipgever ook de tweede stap wil zetten en echt met ons in gesprek wil gaan op een vertrouwelijke manier.”

Voor de gouden tip is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd. Informatie van anderen over de zaak is nog steeds welkom. Het afgelopen jaar is er in de media veel aandacht geweest voor de zaak van Judit Nyari. Ook publiceert de politie regelmatig podcastafleveringen over de zaak die samen al ruim 150.000 keer beluisterd zijn.

Team Cold Cases van de Politie Midden-Nederland is te bereiken via nummer: 0800-6070. Wie echt anoniem wil blijven kan bellen met het Team Criminele inlichtingen via het speciale nummer: 06-8428 5857. Het Team Nationale Inlichtingen is beschikbaar via 088-6617734. Via deze twee lijnen kan vanaf het eerste contact de vertrouwelijkheid en anonimiteit worden gewaarborgd. Ook kan er gemaild worden met coldcase@politie.nl.