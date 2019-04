Asbestloodsen schoon, nu de rest van Spelwijk nog

De verwaarloosde loodsen waren een bron van ergernis in het dorp. Jongeren kropen naar binnen, terwijl het volgens de politie een gevaarlijke plek was. Ook waren er zorgen over asbest. Nu de sanering eindelijk is afgerond, de gemeente was sinds 2016 in gesprek met de eigenaar, kan de wederopbouw beginnen. De eigenaar wil de loodsen gebruiken voor het recyclen van kleerhangers, meldde de gemeente vorig jaar.

Belabberd

Dit gebeurt in de vorm van een Spelwijkpanel, net zoals een bewonerscomité eerder naar een locatie voor woningbouw zocht. Ter inspiratie komt de gemeente met enkele voorzetjes, ‘out of the box’. Zo kun je denken aan een buurtontmoetingsruimte, natuurontwikkeling of recreatieve functies geven aan gebouwen. Bureau Jonge Honden gaat het proces begeleiden. Bedoeling is dat er kort na de zomer een ‘visiedocument’ op tafel ligt. Woningbouw is overigens uitgesloten op Spelwijk. Dat is te duur.