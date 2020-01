Auto over de kop in Dronten, brandweer bevrijdt bestuurder

Als een pitbull waakt Susan over de dieren in Flevoland

4 januari Een dier in nood laat je niet in de kou staan. Die help je. Susan van de Waal laat de krassen zien op haar onderarmen. Afkomstig van Emy, een vijf maanden oude pup die ze nog maar kort uit nood onder haar hoede heeft genomen. ,,Uit een nestje van een handelaar in jonge honden. Weggehaald bij de moeder toen ze vier, vijf weken oud was. Veel te vroeg. Emy ziet bijten als spelen, ze moet nog leren dat dit zo niet kan.’’