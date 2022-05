Auto ramt meerdere bomen in Dronten; bestuurder gewond

Voeten in de klei bij meeloopdag Warmonder­hof in Dronten

Jongeren die vooraan willen staan in de landbouw van de toekomst, of dat nu met de voeten in de klei is, of als leidinggevende in bijvoorbeeld een groothandel voor biologische en biodynamische voedingsproducten, zijn op Warmonderhof in Dronten aan het juiste adres om een basis te leggen voor hun toekomst. Warmonderhof houdt op donderdag 2 juni een meeloopdag. Jongeren kunnen dan proefdraaien met het werken, wonen en leren waaruit deze opleiding bestaat.

13 mei