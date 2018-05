Auto vliegt na frontale botsing meters door de lucht Dronter showtuin in

Bij een botsing op industrieterrein Poort van Dronten is vanmorgen een auto beland in de showtuin van Rasing Sierbestrating. De auto vloog enkele meters door de lucht en schoot over een hek. Dat gebeurde nadat de auto frontaal op een andere auto was gereden.

Volgens de politie zag de ene bestuurder de ander waarschijnlijk over het hoofd. Eén van hen is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar was wonder boven wonder niet gewond.

Peter Rasing van het sierbestratingsbedrijf is de schrik amper te boven. Hij zag het ongeluk gebeuren. ,,De auto vloog een meter of vier, vijf door de lucht en schoot over ons hek de siertuin in. Het was een lancering. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Voor hetzelfde geld lopen er klanten door de tuin. Of sta je er zelf.” Rasing kan nog niet zeggen wat voor hem de schade is. ,,De showtuin is vernield en het metselwerk is beschadigd.''

Fietsende schoolkinderen