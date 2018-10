BAS Biddinghuizen heeft eindelijk gewenste kunstgrasmat

Ruim vijf jaar heeft het geduurd, maar eindelijk is het zover: voetbalvereniging BAS uit Biddinghuizen krijgt een eigen kunstgrasmat. Dinsdag is de aanleg officieel begonnen.

De omstandigheden zijn wat herfstachtig deze dinsdagmiddag, maar dat houdt de betrokkenen natuurlijk niet meer tegen. Terwijl door de aannemer deels al kunstgrasmatten zijn gelegd, geven onder meer BAS-voorzitter Huib van Os en wethouder Ton van Amerongen van de gemeente Dronten het officiële startsein van de werkzaamheden, door een gedeelte kunstgras af te rollen over het toekomstige veld. Over een paar weken wordt hier alweer gevoetbald.

Voldoening

Het enthousiasme bij de aanwezigen is groot, want voetbalvereniging BAS uit Biddinghuizen heeft eindelijk het lang gekoesterde kunstgrasveld te pakken. De eerste wensen en plannen hiervoor zijn al vijf jaar oud. ,,Natuurlijk geeft het dan voldoening als het nu eindelijk zo ver is”, geeft voorzitter Huib van Os toe.

De gemeente Dronten stelde via de sportnota een potje van vijf ton beschikbaar voor ‘vernieuwende en aanvullende’ voorzieningen bij sportclubs. ,,Aanleiding was eigenlijk de wens van BAS voor een kunstgasveld. Maar uiteindelijk hebben juist zij niet van het potje gebruik gemaakt”, meldt wethouder Ton van Amerongen.

Voorzitter Van Os legt uit hoe dat kan: ,,Wij huren de velden van de gemeente Dronten. We hebben bijna 1,5 veld weer min of meer ingeleverd bij de gemeente, zodat ze het anders kunnen gebruiken. In plaats daarvan krijgen wij het kunstgrasveld. Daarom is er ook geen subsidie meer nodig voor dit project.”

Actief

Van Amerongen is tevreden met de uitkomst, zo meldt hij. ,,De voorzitter had het zojuist terecht over budgetneutraal. Het is mooi dat hier nu kunstgras komt. Wij willen graag kwalitatief goede accommodaties in de gemeente. Het doel daarnaast is om een gezonde gemeente te zijn, met actieve inwoners.”

Het proces van jaren heeft veel gevraagd van de mensen van BAS. ,,We zijn twee jaar lang bij allerlei vergadering geweest en we hebben veel fracties bezocht”, aldus voorzitter Van Os. ,,Het is ontzettend belangrijk dat er nu altijd doorgevoetbald kan worden. De afgelopen winter hebben we twee maanden stil gelegen. Nu kunnen we, net als veel andere clubs, door blijven gaan.”

De aanleg van het kunstgras biedt de club de gelegenheid om ook gelijk het straatwerk en de verlichting om het veld aan te pakken. De oplevering van het kunstgrasveld staat gepland voor donderdag 8 november. Normaliter kan er daarna gelijk op gespeeld worden. Er zijn nog plannen voor een officiële opening in de winter.