Basiscursus biodynamisch imkeren in Dronten start komend voorjaar

Na explosie, brandende kozijnen en benzine­lucht maakt geschrok­ken Siem flat schoon waar hij al 48 jaar woont

Uit het niets klinkt een enorme dreun. De ramen trillen seconden lang in de sponningen. ‘Een aanslag’ is de eerste reactie van bewoners in de flat aan de Cyprus in Emmeloord. Als na een hectische nacht de rust is teruggekeerd, overheerst de woede.

26 december