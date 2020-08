Bedreiging en ‘billenshow’: Frank Patat uit Dronten heeft het aan de stok met zijn buurvrouw

Links Dronten wil snel strenge controle op leefsitua­tie arbeidsmi­gran­ten

30 juli De linkse fracties in de Dronter gemeenteraad willen dat het college nog in het zomerreces komt met een plan om de huisvesting en leefsituatie van arbeidsmigranten in kaart te brengen. Ook willen ze dat er regels worden gesteld aan huisvesting en zorgverlening. GroenLinks, PvdA en SP reageren hiermee op in hun ogen alarmerende berichtgeving in de media, onder meer in deze krant.