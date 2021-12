Bedrijven maken plaats voor woningen aan De Noord in Dronten: ‘Grote ontwikkeling op belangrijke plek’

Kerk in Dronten maakt digitale adventska­len­der: ‘Geen choco­laatje maar elke dag een lichtpunt van hoop’

Als de oma van Karolien Zwerver kort na de oorlog in staat was een sprankje hoop mee te geven aan een ander, dan moet dat in de huidige pandemietijd ook lukken. Vanuit die gedachte ontstond de digitale adventskalender van de Protestantse Gemeente in Dronten die vanaf 1 december online staat. ,,Bij ons geen chocolaatjes achter een luikje, maar elke dag een lichtpuntje van hoop.’’

1 december