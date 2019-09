Beleeftuin in de maak in Biddinghuizen voor kinderen met en zonder handicap

De speeltuin krijgt allerlei elementen die leuk zijn voor kinderen met en zonder handicap. Een skelterbaan, dierenhut, bloemenlabyrinth, vlinderpad, waterorgel, uitkijkpost en een zandbak op hoogte waar kinderen in een rolstoel kunnen aanschuiven. En een blotehandenpad, vertelt Cindy van het Ende van de Roode Draak. ,,Een kind dat in een rolstoel zit, kan daar dan met zijn handen doorheen. Een blotevoetenpad zorgt ervoor dat kinderen met en zonder een beperking samen dezelfde ervaring hebben. Daar kunnen ze het samen over hebben. Een kind in een rolstoel weet nu niet wat een blotevoetenpad is en kan daar niet over meepraten. Je hoort er niet bij als je er niet over mee kan praten.’’