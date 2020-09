Berghorst stapt toch op als raadslid in Dronten na illegaal huisvesten arbeidsmigranten

Het aftreden van Berghorst is woensdagavond bekendgemaakt door Siert Jan Lap, fractievoorzitter van het CDA in Dronten. ,,Het is een dappere beslissing en ik heb respect voor dit besluit. Als fractie hebben wij voorafgaand aan het raadsdebat op 17 september vertrouwen uitgesproken”, reageert Lap op haar vertrek. Bij het bewuste debat nam de raad unaniem - dus ook het CDA - een motie afkeuring aan, waarmee het handelen van Berghorst werd veroordeeld.

Verantwoording afleggen

Berghorst heeft via het CDA in Dronten een verklaring naar buiten gebracht. ,,Verantwoordelijkheid nemen doe je niet alleen in voorspoed maar ook bij tegenslag”, zegt ze daarin onder meer. ,,Daarom heb ik verantwoording willen afleggen aan de inwoners van Dronten en aan de gemeenteraad over de ontstane situatie. Ik heb daarbij ervaren dat beeldvorming een niet te onderschatten factor is en dat de combinatie van mijn recente ondernemerschap en het bekleden van een politieke functie mij als politicus en ook onze onderneming kwetsbaarder maakt.”

,,Wij hebben er begrip voor dat Brenda nu tot deze afweging is gekomen, mede vanwege de ontstane beeldvorming en het geschade vertrouwen voor samenwerking met andere partijen in de raad”, zegt CDA-fractievoorzitter Lap.

Andere keuze

In de gemeenteraad waren met Berghorst regels opgesteld voor de huisvestiging van arbeidsmigranten waarbij ze heeft opgeroepen om de situatie van arbeidsmigranten in Dronten te verbeteren. In juli bleek dat ze zelf zes werknemers illegaal ondergebracht had in caravans in een boerenschuur. Naar eigen zeggen had ze vanwege de coronacrisis geen andere keuze. De arbeidsmigranten konden anders geen voldoende afstand houden.

,,Ik stap op met gemengde gevoelens”, zegt Berghorst. ,,Ik kijk met plezier terug op de afgelopen vijf jaar waarin ik heb kunnen bijdragen aan een mooiere gemeente voor onze inwoners. Graag wil ik een ieder, en in het bijzonder de fractie en het bestuur van het CDA, bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld.”