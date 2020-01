Bestuurder raakt onwel in Dronten, auto belandt in de sloot

Deze 19 Flevoland­se paarden gaan via Texel naar de slacht. Hoe normaal is dat?

20:04 De negentien ‘Texelse’ konikpaarden uit het Oostvaardersveld in Flevoland moeten naar de slacht. Actievoerders hebben zich al op Texel verzameld. In Nederland wordt landelijk beheer uitgevoerd op dieren in natuurgebieden. Maar hoe normaal is het om paarden te slachten?