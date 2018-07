Bestuurder scootmobiel zwaargewond in Dronten

Video Gevonden lichaam in IJssel bij Kampen is van vermiste 19-jarige asielzoe­ker uit Dronten

12 juli Het lichaam dat aan het begin van de avond werd gevonden in de IJssel bij Kampen is van de vermiste asielzoeker van het azc in Dronten. De 19-jarige asielzoeker verdronk vanmiddag nadat hij met een groepje vrienden ging zwemmen in de IJssel, ter hoogte van het Van Heutszplein.