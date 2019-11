Bestuurder slaat op de vlucht na veroorzaken ernstig ongeval op N307 tussen Dronten en Kampen

Kop-staart botsing

Ongeveer halverwege Dronten en Kampen kwam het tot een kop-staart botsing tussen de twee voertuigen. Beide auto's kwamen uit de richting van Dronten en reden in de richting van Kampen. Tussen de kruising met de Hondweg en de kruising met de Oudebosweg botste de bestuurder van een BMW met volle snelheid achterop een zwarte Audi. Beide voertuigen kwamen in de sloot terecht.

Politiehelikopter

Weg afgesloten

Getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren of weten wie de bestuurder was kunnen de politie bellen via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.