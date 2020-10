Betalen inwoners van Dronten straks meer geld als ze veel afval afleveren? ‘Nu is er geen prikkel om het goed te doen’

Per huishouden komt er volgend jaar 34,42 euro bij voor de afvalstoffenheffing. Een stijging van 13 procent. Geen grote verrassing, de gemeente kondigde het al min of meer aan in juni. Het was alleen nog de vraag hoe hoog het nieuwe tarief zou uitvallen. ,,We balen ervan’’, zegt Siepel.

Volle containers

Grootste boosdoener zijn de forse kosten voor de afvalverwerking. En dat komt onder meer doordat Drontenaren meer afval produceren - net als elders in het land overigens. Door corona werken veel mensen thuis en dat zorgt voor volle containers. Neveneffect is dat de gemeente meer personeel moet inhuren voor het afvoeren van afval en het aantal medewerkers op de milieustraat moet opschroeven. En dat werkt óók door in het tarief.

Quote Waarom breng je spullen niet naar de kringloop of een weggeef­hoek? Dan is het geen afval meer.’’ Roelof Siepel, Wethouder Dronten

Valt hier iets tegen te doen? ,,Afval inzamelen kost gewoon geld, daar moeten we eerlijk in zijn’’, zegt Siepel. ,,Iemand moet dat betalen. De enige manier om er iets aan te doen, is minder afval inzamelen en beter scheiden.’’ En daar gaat de gemeente met inwoners over in gesprek, kondigt hij aan. Siepel geeft een voorbeeld van hoe het anders kan: ,,Afval ontstaat doordat je spullen vervangt. Waarom niet naar de kringloop of een weggeefhoek brengen? Dan is het geen afval meer.’’

Dode dieren

Wat ook beter kan, aldus Siepel, is het gebruik van de ondergrondse containers. Hij gaf het vorig jaar al aan: in deze containers ligt veel rotzooi die er niet thuishoort. Puin, speelgoed en dode dieren, gaf hij destijds als voorbeeld.

Verder wil de gemeente de tarieven eens onder de loep nemen. Niet de hoogte, maar wel de verdeling. Nu betaalt elk huishouden even veel. Daarmee is er geen onderscheid tussen mensen die afval zorgvuldig scheiden en weinig inleveren ten opzichte van Drontenaren die het tegenovergestelde doen. En voor die laatste groep is er dus ‘geen prikkel’ om het beter te doen, zegt Siepel. Diftar - waarbij de hoeveelheid afval per huishouden wordt bijgehouden en waarbij de heffing afhankelijk is van de hoeveelheid afval - is een optie, zegt Siepel. ,,Maar er zijn ook andere methodes denkbaar.’’