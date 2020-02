Beweegbare bodems en verlichting onder water in plaats van glijbaan en duikplank in Dronten

Kampen wijst inwoners op schadever­goe­ding voor Lelystad Airport, Dronten niet

13 februari In navolging van Hattem en Heerde gaat ook de gemeente Kampen haar inwoners actief informeren over een zogenoemde ‘stuitingsbrief’ inzake Lelystad Airport. Dronten niet: ,,We zijn geen actiegroep’’.