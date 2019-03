Bewegingsachterstand Dronter jeugd onder de loep

Hoogbegaaf­de leerlingen tijdelijk naar Ichthus in Dronten

14 maart Aan een lange zoektocht naar een nieuwe locatie voor het Christiaan Huygens onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Dronten is voorlopig een einde gekomen. Per 1 mei kan de school beschikken over lokalen van het Ichthus College aan de Jupiterweg, al is dat ook weer een tijdelijke voorziening.