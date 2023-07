Bewolkt en gestage regenval in Dronten vandaag

met poll Dilemma in Kampen: hoe moet binnenstad autoluw worden, terwijl juist tekort is aan parkeer­plek­ken?

Het is een jarenlange wens in Kampen: de binnenstad autoluw maken. Nu is het tijd om de daad bij het woord te voegen. Maar hoe? Onderzoek laat zien dat er juist extra parkeerplaatsen nodig zijn. Dit zijn drie scenario’s om het doel toch te bereiken.