Bewoners van De Zuid in Dronten blijven zich verzetten tegen de plannen van de gemeente om de weg om te leggen. ,,Het is slikken of stikken. Zo voelt het voor ons'', zegt woordvoerder Rinus van Heel.

In een recente mail aan de gemeente drukt hij zich nog krachtiger uit: volgens de bewoners wordt de nieuwe weg hen 'door de strot geduwd'. Van Heel spreekt namens 12 huishoudens, waarvan bewoners van 4 woningen de meeste overlast verwachten. Wonen zij nu nog langs De Zuid, in de plannen van de gemeente komt de weg haaks op hun woning te staan. ,,Dan schijnen er de hele avond koplampen in je woonkamer'', zeg Van Heel. ,,En wat denk je van het fijnstof? De weg wordt veel drukker.''

Bezwaren

Na een valse start in 2017 - de pers had de plannen al voordat de omwonenden waren ingelicht - is de gemeente inmiddels in gesprek met de buurt. De politiek heeft in de tussentijd besloten om de eerder toegezegde 2,9 miljoen euro voor de klus te bevriezen totdat er een fatsoenlijk plan ligt. Van Heel en zijn buren zijn er niet gerust op. ,,Ondanks al onze bezwaren, komen we geen stap verder.''

Eind vorig jaar was er een sprankje hoop toen de gemeente een extern bureau op een alternatieve oplossing zette. Daarbij wordt De Zuid via de Jupiterweg en de Copernislaan naar Het Gangboord geleid. Beter voor de buurt, vindt Van Heel. Maar deze oplossing ligt nog niet op tafel, zegt hij. In plaats daarvan worden twee opties voorgehouden 'en we zien geen van beide zitten'.

Breed fietspad

Als de bewoners dan toch moeten kiezen dan geven ze de voorkeur aan optie A. In dat geval krijgen ze een verbreed fietspad voor de deur en blijft het schijnsel van koplampen in de kamer hen bespaard. ,,Het voelt als slikken of stikken'', zegt Van Heel die vindt dat de gemeente juist aanstuurt op optie B.