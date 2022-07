Bibliotheek in Dronten ondergaat metamorfose en gaat twee weken dicht

Bewoners De Grutto in Dronten vechten voor groen­strook en vrezen verkeers­over­last door nieuwbouw­plan: ‘Het is nu al veel te druk’

Opnieuw is er commotie rond het plan om 78 woningen te bouwen aan De Noord in Dronten. Een twintigtal bewoners van De Grutto, zij wonen hier pal achter, zijn bang dat een bosstrook wordt aangetast en dat ze last krijgen van toenemend verkeer. ,,Het is nu al vaak veel te druk en gevaarlijk op De Grutto.’’

