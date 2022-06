Bibliotheek wordt (Opgroei)café in Dronten

Opening van openlucht­ba­den Biddinghui­zen en Swifter­bant vanwege beschadi­ging uitgesteld

De beschadigde openluchtbaden in Swifterbant en Biddinghuizen worden de komende weken onder handen genomen. De baantjestrekkers moeten dus nog even geduld hebben. Vanaf 30 mei kunnen ze waarschijnlijk weer terecht in De Alk in Biddinghuizen, woensdag 8 juni gaat De Abelen in Swifterbant weer open.

16 mei