Biddinghuizen gul voor door vogelgriep getroffen Scharrelberg

Woensdag zetten 25 vrijwilligers zich in voor een actie van het bedrijf Gicom. Zij gaan zogenaamde spigots, blauwe PVS puntvormige voorwerpen, op lange PVC-buizen met gaten lijmen. Feiken hoopt dat dit ongeveer 500 euro gaat opleveren voor De Scharrelberg. Ook is Dorpsbelangen Biddinghuizen nog bezig met het opzetten van een actie door kinderen. ,,De kinderboerderij is immers vooral voor de jeugd in het dorp. Hoe of wat precies gaan we volgende maand bedenken."