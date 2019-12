Biddinghuizen hangt vol met posters van ‘rebels collectief’

De posters zijn opgeplakt op onder meer vuilcontainers, glasbakken en muren en ondertekend met BD rebel. Een ‘rebels collectief’, staat op de twitteraccount die sinds zaterdag bestaat. De leuzen zijn gericht op het dorp zelf. ‘Verduurzamen in Biddinghuizen, windmolens voor de deur en met de auto naar school’, is een voorbeeld. Of: ‘Kappers in overvloed, dus waarom lopen wij er nog steeds zo bij?’

Kortom, een plaatselijke variant op Loesje, het fictieve meisje dat in de jaren 80 begon met posters plakken in Nederland. Wie zit er achter BD Rebel? ,,Geen idee’’, zegt dorpsvoorzitter Willem Feiken. ,,We zijn enorm aan het vissen geweest, maar komen er niet achter.’’ De posters zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opgehangen, aldus Feiken. ,,Ik werd er zaterdagmorgen over gebeld, het geeft reuring.’’ Hij vindt de actie ‘zeer leuk’. ,,Al zullen sommige mensen de posters misschien provocerend vinden. Kijk, van mij mag je best kritisch naar het dorp en de omgeving kijken.’’

Contact zoeken

Feiken heeft er geen moeite mee als BD Rebel een blijvertje blijkt. Al hoopt hij dat de persoon of personen achter de posters contact zoeken met Dorpsbelangen. ,,Als iemand ergens mee zit dan kunnen we daar over praten. We willen graag horen waar we op moeten letten in het dorp. Dit zet ons aan het denken.’’