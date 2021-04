Biddinghuizen krijgt tien tiny houses: ‘Mooie open locatie’

Biddinghui­zen krijgt plots twee grote festivals: Down The Rabbit Hole verplaatst naar Low­lands-ter­rein

14 april Biddinghuizen krijgt deze zomer twee grote muziekfestivals: Lowlands en Down The Rabbit Hole (DTRH), dat normaal gesproken op 2, 3 en 4 juli zou worden gehouden op recreatiegebied De Groene Heuvels in Beuningen. Dit jaar vindt DTRH plaats op 27, 28 en 29 augustus op het Lowlandsterrein in Biddinghuizen.