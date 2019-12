Biddinghuizen loopt uit voor lichtjestour

Psychia­trisch verpleeg­kun­di­gen in Lelystadse alarmcen­tra­le

6 december Centralisten in de 112-alarmcentrale in Lelystad hebben er een nieuw type collega bij gekregen: een psychiatrisch verpleegkundige. Die gaat de politie en ambulancedienst helpen te bepalen wat er moet gebeuren bij meldingen over verwarde personen. Zo nodig kan deze triagist binnen een uur passende ggz-hulp regelen.