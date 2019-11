Biddinghuizen maakt Dronten warm voor eigen repaircafé

Om Drontenaren warm te maken voor een eigen repaircafé verkast het Repair Café Biddinghuizen eenmalig naar Dronten. In het stadscentrum SuyderSee kunnen bezoekers zaterdag hun defecte spullen laten repareren, maar ook onderzoeken of zij zelf hun technische vaardigheden kunnen inzetten als vrijwilliger.

Lieuwe de Jong van Repair Café Biddinghuizen vertelt over de pop-up vestiging in Dronten.

Hoe is deze eenmalige verplaatsing ontstaan?

,,We hebben nu vier jaar een repaircafé in Biddinghuizen. Dat loopt goed. We merken dat veel mensen uit Dronten ook naar ons komen. Het is wel raar dat er daar niets is, dus we hopen dat er op deze manier iets soortgelijks wordt opgestart in Dronten.’’

Het gaat dus bijna te goed met Repair Café Biddinghuizen?

,,We zien in ieder geval een aardige toeloop. Mensen weten ons steeds meer te vinden. Als het te veel gaat worden, krijgen we problemen met het aantal vrijwilligers. Wij hebben wel de expertise om mensen te helpen en te begeleiden bij het opstarten van een repaircafé.’’

Hoe groot is die toeloop uit Dronten dan?

,,We hebben maandelijks een moment waarop mensen kunnen komen met hun kapotte apparaten. Het verschilt hoeveel mensen er dan komen, maar meestal tussen de tien en twintig. We hebben er wat meer bekendheid aan gegeven. Het was denk ik ongeveer 30 procent, nu komt ongeveer de helft wel uit Dronten. Ook om praktische redenen is het handiger als daar een repaircafé is. Sommige apparaten zijn best zwaar en mensen hebben niet altijd de mogelijkheid om iets te vervoeren.’’

Wat heb je nog nodig om een repaircafé te starten?

,,Het belangrijkste is een paar kartrekkers, eventueel kunnen wij hen begeleiden en helpen. Ik denk dat er in potentie in Dronten veel mogelijk moet zijn, via mensen die bijvoorbeeld in de techniek hebben gewerkt. Je moet het toch vooral hebben van oudere mensen of gepensioneerden.’’

Wanneer is er tevredenheid zaterdag?

,,Enerzijds als we gewoon lekker bezig zijn. Aan de andere kant hopen we ook het zaadje te planten rondom de opstart van een repaircafé in Dronten. Deze pop-upfaciliteit zorgt in ieder geval voor publiciteit. We staan op een mooi punt, er komen veel mensen langs. Hopelijk is dit de aanleiding voor meer. Eventueel kunnen we dit in het voorjaar nog een keer herhalen, maar dat hangt van een aantal zaken af.’’