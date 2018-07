Biddinghuizen maakt zich zorgen om leefbaarheid

Hij had donderdagavond willen inspreken tijdens de raadsvergadering, maar dat mocht niet. ,,Dat mag alleen in de commissie. Nu moet ik wachten tot na de zomer, hoorde ik. Voor die tijd ga ik een rondje langs de politiek maken.'' Het doet niets af aan de kracht van zijn pleidooi: 'de grote zorgen voor de toekomst, het leefbaar en actief houden van onze gemeenschap'. ,,We horen vaak dat we het goed doen in Biddinghuizen'', zegt de dorpsvoorzitter. ,,We zijn blij met dat compliment, maar de gemeente mag niet achterover leunen.''