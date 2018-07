Biddinghuizen wil beheer over zwembad De Alk

Zo'n openluchtbad is een luxe voor een dorp met ruim 6300 inwoners. Dat geldt ook voor Swifterbant (bijna 6300 inwoners), waar zwembad De Abelen ligt. Beide baden zijn eigendom van de gemeente, drukken zwaar op de begroting en zijn al eens met sluiting bedreigd. Biddinghuizen wil het heft in eigen hand nemen: het bad in beheer nemen. ,,Daarvoor willen we een stichting oprichten'', zegt Feiken.

Lange adem

Een zaak van lange adem, de voorbereidingen lopen al geruime tijd. ,,Zo hebben we een kijkje genomen in baden elders in het land die ook door burgers zijn overgenomen'', aldus Feiken. Op dit moment laat Dorpsbelangen een student onderzoek doen naar De Alk. ,,Insteek is wat de wensen zijn van de bevolking'', legt Feiken uit. ,,En hoe kan het zwembad een toegevoegde waarde krijgen?'' De uitkomst worden meegenomen in de plannen, zegt de dorpsvoorzitter.

Met de overname van het bad is niet alleen het voortbestaan gewaarborgd - voor zover dat kan natuurlijk - ook biedt het Dorpsbelangen de mogelijkheid om zaken anders aan te pakken. ,,Kijk, Optisport (beheerder van het bad, red.) doet z'n best'', zegt Feiken. ,,Maar De Alk is vaker dicht dan open. Dat vinden wij zonde. Gek plan misschien, maar wij hopen dat het bad 365 dagen per jaar open kan. Hoe? Daarover zijn we aan het brainstormen. We willen ons niet beperken.'' En de financiering? ,,Misschien kunnen we een (Europese) Leader-subsidie krijgen of komen we in aanmerking voor het Fonds Leefbaarheid van de provincie. Er zijn meerdere mogelijkheden.'' Het zal zeker nog enkele jaren duren voordat Dorpsbelangen de knoop doorhakt, zegt Feiken. ,,We gaan niet over een nacht ijs.''