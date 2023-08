Biddingringweg tussen Dronten en Biddinghuizen zeker zes weken dicht

Een melkwitte laag kleurt ineens deze sloot in het stadspark van Kampen: hoe kan dat?

Het ziet eruit alsof iemand een paar flinke pakken melk in het water heeft gegooid. Een sloot in het stadspark langs de Cellebroeksweg in Kampen heeft tijdelijk een wit uiterlijk gekregen op de plek waar de sloot onder de Europa-Allee door duikt. Wat is daar aan de hand?