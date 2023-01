Bij de Drontense boekwinkel Odd Fellows staat Groningen centraal, daarna volgt de rest van Nederland

In de maand januari staat de provincie Groningen centraal in de Odd Fellows Boekenwinkel. Vanuit Groningen volgt vervolgens de rest van Nederland. Zo zijn Friesland en Drenthe in de maanden februari en maart aan beurt en komen Overijssel en Gelderland in respectievelijk april en mei aan bod. Flevoland staat vervolgens in juli in ‘the picture’, aldus de boekhandel.