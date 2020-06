Bijzonder drive-by huwelijksfeest voor echtpaar uit Biddinghuizen: ‘Onvergetelijk’

Video Lara (14) krijgt honderd man op been bij racismede­mon­stra­tie in Dronten: ‘Hoofdstuk over racisme op school is niet genoeg’

11 juni ,,Black Lives Matter’’, schreeuwt de 14-jarige Lara Omer een paar keer in de microfoon op het Meerpaalplein in Dronten voordat de tranen over haar wangen rollen. Honderd mensen demonstreren donderdagmiddag in Dronten tegen racisme. ,,Een hoofdstuk over racisme met geschiedenis op school is niet genoeg”, is haar boodschap.