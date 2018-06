Biologisch-dynamische mbo in Dronten is razend populair

Ga maar na: tussen 2011 en het huidige schooljaar steeg het aantal studenten van 175 naar 278, meldt een woordvoerster. En op 6 juli en 30 augustus vinden er ingelaste informatieavonden plaats. ,,De aanmeldingen hiervoor komen gestaag binnen, terwijl het best al laat in het jaar is.'' Over het aantal aanmeldingen voor het nieuwe studiejaar kan ze nog niets concreets zeggen. ,,Grofweg zien we dezelfde (stijgende) lijn als afgelopen jaar. Op zich zijn we een kleine mbo natuurlijk, maar we zitten in een goede tijd.''