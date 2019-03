Bloedprikpost Swifterbant kan weer open

De bijna honderd trombosepatiënten in Swifterbant kunnen vanaf dinsdag 19 maart weer gewoon in hun eigen dorp bloed laten prikken voor onderzoek. Twee weken geleden werden zij geconfronteerd met de plotselinge sluiting van de bloedprikpost in het gezondheidscentrum omdat zorgverlener Atalmedial er om commerciële redenen geen been meer in zag. Dankzij een nieuwe samenwerking met het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk kan de bloedprikpost weer open.

Daarvan profiteren ook patiënten die op aanwijzing van hun specialist een bloedonderzoek moeten uitvoeren. Ook zij kunnen in de bloedprikpost terecht, die aanvankelijk op dinsdag en donderdag geopend zal zijn. Er is nog overleg gaande over een uitbreiding naar alle werkdagen.

Komende week zullen alle trombosepatiënten per brief worden geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Rust

Omdat het vooral ouderen zijn die van de trombosedienst gebruik maakten kwam de plotselinge sluiting hard aan. „Je hebt het over een categorie mensen die het overzicht al een beetje kwijt is vanwege hun hoge leeftijd”, legt huisarts Paul Kemps uit. „Openstelling op een andere dag is al een probleem, laat staan een volledige sluiting. Ze moeten dan ineens van alles regelen, zoals hulp en vervoer. Ons doel is nu zoveel mogelijk rust voor hen te creëren.”

Hectiek

Onmiddellijk na de sluiting van de bloedprikpost is Kemps in overleg gegaan met het St Jansdal. Daar hadden ze de handen vol aan zowel de inrichting van een nieuw laboratorium als de overname van het ziekenhuis in Lelystad. Ondanks de hectiek is het toch gelukt om heel snel tot afspraken te komen.

Uniek

„Wij zijn er in gesprongen. We hebben al de zorg voor zo’n, 3500 trombosepatiënten op Noord-Veluwe, daar kunnen deze nog wel bij”, zegt klinisch-chemicus Jan van der Weide, hoofd van het laboratorium in Harderwijk. Dat een groep patiënten zo plotseling in de kou is komen te staan heeft Van der Weide niet eerder meegemaakt. „Dit is uniek, bij mijn weten nog nooit gebeurd.”

Koeriersdienst

Voor de patiënten in het dorp verandert er hoegenaamd niets. Doktersassistenten uit de huisartsenpraktijk prikken het bloed en dat gaat vervolgens met een koeriersdienst voor onderzoek naar het laboratorium in Harderwijk. Patiënten die niet naar de praktijk kunnen komen, worden thuis geprikt.