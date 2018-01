Bob Gramsma maakt monument 100 jaar Zuiderzeewet in Dronten

Het kunstwerk moet komen op een perceel tussen de Spijkweg en de Bremerbergweg, in de buurt van attractiepark Walibi. Na de zomer zal op die locatie het kunstwerk vorm krijgen.Het is de bedoeling dat scholen, inwoners en bezoekers bij het proces betrokken worden.

Gramsa woont en werkt in Zürich. Op zijn cv staan projecten voor onder meer Jerusalem Lives, The Palestinian Museum en de Kochi-Muziris Biennale, India (2016).

In 2018 is het een eeuw geleden dat het Nederlandse parlement de Zuiderzeewet aannam. Dit wordt gezien als het startschot voor de provincie Flevoland. Flevoland heeft al zeven landschapskunstwerken, verspreid over het nieuwe land. Die staan in Lelystad (Exposure en observatorium Robert Morris), Noordoostpolder (Pier+horizon), Zeewolde (Sealevel en Aardzee), Almere (Groene Kathedraal en Polderland Garden of Love and Fire).