Boer Wilco uit Biddinghuizen ligt niet wakker van een vliegtuigbom op zijn erf

Frank Patat bakt friet op De Jonge's laatste werkdag in Dronten

23 juni Eindelijk is Frank van Flierenburg verlost van zijn plaaggeest, althans zo ziet hij het vertrek van burgemeester Aat de Jonge van Dronten. Jarenlang lagen ze met elkaar in de clinch over een standplaats voor Van Flierenburg patatwagen en troffen ze elkaar zelfs in de rechtbank. Anderen zijn positiever over De Jonge die met zijn netwerk Dronten veel goeds heeft gebracht. Een gemis, zegt Suzanne Stoop.