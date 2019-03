Boerderij in Dronten in beeld als Polenhotel

Does en Dronten begraven strijdbijl

6 maart De lucht is geklaard tussen de gemeente Dronten en stichting Does. In een gesprek over de volgens Does ‘pertinent onjuiste en onnodig beschadigende’ beeldvorming zoals die door de gemeente was opgeroepen hebben beide organisaties besloten de strijdbijl te begraven en de blik weer naar voren te richten.