Boeren Flevoland betalen meer aan waterschap

Het waterschap in Flevoland wil de komende jaren flink investeren, onder meer in dijkverstevigingen. De grote agrarische bedrijven moeten voortaan meer lasten betalen.

Grote agrariërs in Flevoland, met minstens 70 hectare grond en een eigen woning, gaan volgend jaar bijna 500 euro meer betalen aan waterschapslasten. Dat is eerder deze week vastgesteld bij de meerjarenbegroting van Waterschap Zuiderzeeland. LTO spreekt van een zorgelijke ontwikkeling.

Versterking dijken

Het Waterschap Zuiderzeeland wil de komende jaren flink investeren. Bijvoorbeeld om de gevolgen van hevige regenbuien of periodes van droogte op te vangen. Daarnaast moet een deel van de dijken worden versterkt en zijn een aantal gemalen en zuiveringen aan renovatie toe. Ook wordt er meer gewerkt aan het schoner maken van het water, door het terugdringen van medicijnresten en (micro)plastics. ,,Belangrijkste is de veiligheid, dat mensen er veilig kunnen wonen. Volgend jaar gaan we al aan het werk met de dijk langs het Drontermeer”, aldus heemraad Camiel Maenhout.

In totaal heeft het Waterschap Zuiderzeeland volgend jaar een begroting van 74,6 miljoen euro. Dat is ongeveer één procent meer dan dit jaar, aldus Maenhout. ,,Dat heeft te maken met bijvoorbeeld de investeringen, maar ook met loonstijgingen. We blijven binnen de inflatie”, zegt de heemraad.

Verschuiving

De inkomsten moeten binnen komen via de waterschapslasten; de kosten voor de belastingbetalers. ,,We hebben daarvoor onlangs een nieuwe verdeling vastgesteld voor het nieuwe jaar, daar kijken we iedere vijf jaar naar. Dan gaat het om de waarde van bijvoorbeeld woningen en grond. De waarde van agrarische grond is de laatste jaren bijvoorbeeld fors gestegen, dus daarin zie je een verschuiving”, legt Maenhout uit. Met name het tarief voor de agrariërs is dus flink gewijzigd.

Dit jaar betalen de grote agrarische bedrijven nog zo’n 7.000 euro aan waterschapslasten; daar komt volgend jaar zo’n 500 euro bij. Maenhout: ,,We hebben er ook flink over gediscussieerd. Maar hier blijft het bij. Agrariërs worden via een andere regeling nog weer iets gecompenseerd, anders was de stijging groter geweest. Andere waterschappen verhogen de tarieven nog meer.”

Zorgelijk

De agrarische organisatie LTO-Noord, waar Flevoland onder valt, is kritisch op de kostenverdeling. Voorzitter Arnold Michielsen: ,,Het is zorgelijk. De agrariër betaalt al veel met gemiddeld 7000 euro, de burger veel minder. Bijna iedere boer heeft met deze extra lasten te maken. We blijven het kritisch volgen.”