Boot in vlammen op in Dronten

Zorgaanbod ziekenhuis Lelystad tot 1 maart vastge­steld

18 december Moet ik naar de neuroloog? De dermatoloog? Of misschien naar de uroloog? Inwoners uit Lelystad en wijde omtrek, die zijn aangewezen op het MC Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad, kunnen vanaf dinsdag via de website www.mczuiderzee.com zien welke poliklinische zorg er tot de definitieve doorstart per 1 maart door ziekenhuis St Jansdal in het Lelystad voorhanden is.