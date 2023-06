Bosbranden in Zwartewatersklooster en Biddinghuizen door droogte

Boek over bizarre historie Confectie Centrale Elburg: ‘Meisjes waren bang voor elektri­sche naaimachi­nes’

Er werkten alleen vrouwen in de Confectie Centrale. Behalve in de top, die was uiteraard weggelegd voor mannen. Dit is het verhaal van een Elburgse fabriek waar tientallen jaren kostuums werden gemaakt. Na het afsluiten van de Zuiderzee redden de naaisters en passant de stagnerende economie.