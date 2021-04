Bouw appartementencomplex De Silo in Dronten start in juni

Broeder­twist rond Flevosap mondt uit in gesteggel over asbestpla­ten: ‘Hij stopt pas als zijn broer dood in de kist ligt’

28 maart Na een knallende ruzie tussen Roel en Wyno Vermeulen bleef alleen laatstgenoemde actief bij Flevosap in Biddinghuizen, maar de broedertwist is nog allerminst ten einde. Een kort geding dat Roel had aangespannen over de kosten van het opruimen van asbestplaten bij zijn huis diende vanmiddag in Lelystad.